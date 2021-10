Le Grand-Quevilly. Une députée prise pour cible par Génération identitaire

Il n'y a pas eu confrontation, puisqu'elle n'était pas là au moment des faits. C'est via un message sur les réseaux sociaux que Sira Sylla, députée LREM de la 4e circonscription de Seine-Maritime, a pris connaissance des attaques du groupe d'extrême droite Génération identitaire. Le samedi 25 juillet, quelques membres se sont rendus à sa permanence de Grand-Quevilly pour y afficher des messages aux sous-entendus racistes.

De son côté, Sira Sylla a affirmé sur les réseaux sociaux que ce genre d'attaques ne l'empêcherait pas de continuer sa mission, se disant fière du travail qu'elle fait "pour [sa] circonscription et la relation Afrique-France". À ses équipes, l'élue a tout de même indiquée qu'elle allait porter plainte contre ces agissements.

Rapidement, de nombreuses personnalités politiques se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à la députée normande, comme le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ou le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.

Les attaques indignes dont a fait l'objet @SiraSylla76 appellent une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté : je lui ai dit mon soutien et la solidarité de l'ensemble du Gouvernement.

Face à la haine, la République doit s'unir et agir.