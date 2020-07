Caen. La bourse caennaise : le prix des boissons fluctue

"Le prix des boissons change toutes les 200 secondes, comme à la bourse" expliquent Alexis Bicherel et Jack Waring, propriétaires des lieux. Par exemple, une bière peut "coûter 3 euros comme 6 euros" précise Alexis. Ce concept de bar est une nouveauté en Normandie et il n'en existe que 4 autres en France. Ils prévoient de faire venir des groupes et dj au mois d'août et ouvriront jusqu'à 3h du matin courant septembre. La bourse caennaise : ouvert tous les jours de 17h à 1h.