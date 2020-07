Rouen. Hockey : les prolongations continuent chez les Dragons avec Joël Caron

Après la resignature de Matija Pintaric, c'est au tour de l'attaquant canadien de 24 ans Joel Caron de signer pour une année supplémentaire chez les Jaunes et Noirs. Meilleur buteur de la dernière saison avec 19 réalisations et le 3e meilleur total de l'équipe avec 35 points (16 assistances), l'ancien joueur des Jokers de Cergy disputera donc une 3e saison sur les bords de Seine et le petit attaquant de poche continuera de dynamiter les défenses adverses avec sa vitesse. Après les nombreux départs, il reste deux joueurs qui n'ont pas encore resigné à savoir le défenseur international français Pierre Crinon et le capitaine Matthieu Roy avant l'annonce de nouvelles arrivées.