Le Havre. Le bio se développe avec un nouveau magasin

Dans l'agglomération de Rouen comme dans celle de Caen, environ 10-12 magasins sont spécialisés dans l'alimentation bio. Dans l'agglo du Havre, seulement 5 le sont. Et le 5e vient seulement d'ouvrir. La Vie Claire, une surface de 400 m2, dont 320 m2 de vente, implantée dans les rues piétonnes, vous accueille depuis le jeudi 16 juillet. À la tête de la boutique, Baptiste Blondet et sa compagne Chloé Testaert, âgés d'une trentaine d'années, de retour dans leur ville après avoir étudié et travaillé, ailleurs que dans la cité Océane, dans la grande distribution et dans la restauration. Dans leur commerce, les clients retrouvent l'intégralité des courses du quotidien, avec beaucoup de références de vrac, de fruits et légumes, ou encore une gamme d'épicerie et de boissons 100 % bio. 80 % des produits proviennent d'une centrale d'achat La Vie Claire. "C'est un gage de qualité. Il faut savoir que cette société est basée en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la plus grosse région productrice de bio en France. L'entreprise est au plus près des producteurs." Pour les 20 % restants, Baptiste Blondet et Chloé Testaert travaillent avec des producteurs locaux, notamment sur le plateau après Octeville-sur-Mer et avec un regroupement d'agriculteurs bio.

Le magasin est ouvert du mardi matin au dimanche midi.