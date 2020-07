Cherbourg-en-Cotentin. Un homme de 28 ans meurt après avoir été poignardé

Vingt minutes se sont passées entre la rixe à la sortie d'un bar de Cherbourg, tard dans la soirée du lundi 13 janvier, et le moment où un homme de 28 ans, impliqué dans cette bagarre, a été retrouvé gisant deux rues plus loin. C'est ce laps de temps qui intéresse les enquêteurs.

Selon nos confrères de La Manche Libre, un homme de 39 ans aurait mordu un homme de 49 ans à la sortie du bar, avant de sortir un couteau. La victime aurait alors pris la fuite, accompagnée par un homme de 28 ans. Tous deux, semble-t-il, poursuivis par le troisième homme, ainsi armé. Le plus jeune des trois a été retrouvé 20 minutes plus tard, gisant sur le sol, victime d'un coup de couteau au thorax. Il décédera des suites de ses blessures 24 heures plus tard. Une autopsie sera pratiquée le mardi 21 juillet. Ce mardi 14 juillet, le principal suspect a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Le pôle criminel de Coutances pourrait se saisir de l'affaire, ce qui implique la très probable ouverture d'une information judiciaire et un possible placement du suspect en détention provisoire