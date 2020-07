Le Havre. Soldes d'été : un moyen de rebondir après la crise sanitaire

-40, -50, -60 %. Les soldes d'été sont l'occasion d'effectuer de bonnes affaires, pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants, qui veulent se refaire une trésorerie après le confinement. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a retardé le coup d'envoi de cette période de promotions.

Les soldes devaient à l'origine se dérouler du 24 juin au 21 juillet. Ils auront finalement lieu du mercredi 15 juillet au mardi 11 août. "On attend forcément beaucoup de cette période. En tout cas, depuis le déconfinement et la réouverture, le 11 mai, ça se passe super bien. Il y a du monde", explique Mégane, l'un des six vendeuses de la boutique A l'ombre des marques, au Havre, un magasin dégriffé.

Au sein de ce commerce, sont vendus des vêtements de grandes marques à petits prix tout au long de l'année, encore plus durant les soldes.