Hérouville-Saint-Clair. Des activités gratuites pour les enfants et familles des quartiers prioritaires

Hérouville-Saint-Clair a accueilli deux ministres le jeudi 9 juillet, dans le cadre des Quartiers d'été, un dispositif mis en place par le gouvernement. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Nadia Hai, ministre en charge de la Ville, ont rendu visite aux associations et aux enfants dans le parc du château de Beauregard. Les Escales estivales ont débuté le lundi 6 jusqu'au vendredi 10 juillet. "Il fallait rebooster le vivre ensemble après la crise. L'idée de Beauregard, organisé en un mois, était de créer un parc de loisirs éphémère", explique Frédéric Nocquet, directeur du centre socio-culturel de la CAF d'Hérouville-Saint-Clair et chef d'orchestre de ce programme.

Jacqueline Gourault (à gauche) et Nadia Hai, les deux ministres, aux côtés de Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville-Saint-Clair.

790 personnes y ont participé sur les deux premiers jours. À compter du 17 juillet, des animations seront proposées chaque vendredi, de 11 heures à 19 heures, dans les sept quartiers prioritaires de la ville, au pied d'immeubles : pétanque, palet, mölkky… avec un spectacle en fin de journée.