Remaniement. Découvrez la composition du nouveau gouvernement

Le remaniement était attendu. C'est finalement à 19 heures, ce lundi 6 juillet, que la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.

Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur. Il succède à Christophe Castaner. Jean-Michel Blanquer conserve, lui, le ministère de l'Éducation, tout comme Florence Parly reste au ministère des Armées et Jean-Yves Le Drian, qui conserve les Affaires étrangères et l'Europe.

Les Normands Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu sont respectivement nommés ministres de l'Économie, des Finances et de la Relance et des Outre-mer.

Le ministère de l'Agriculture est confié à Julien Denormandie. Roselyne Bachelot est nommée ministre de la Culture, en remplacement de Franck Riester. Barabara Pompili est nommée ministre de la Transition écologique. Élisabeth Borne écope du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Jacqueline Gourault est nommée ministre de la cohésion des territoires.

Olivier Véran est nommé ministre de la santé et des solidarités.

Annick Girardin est nommée ministre de la mer.

Frédérique Vidal est nommée ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Enfin, Amélie de Montchalin est nommée ministre de la transformation et de la fonction publique.

La nomination la plus inattendue est celle du très médiatique avocat Éric Dupond-Moretti. Celui-ci est nommé ministre de la Justice. Il succède à Nicole Belloubet.

Le Président de la république réunira le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement mardi 7 juillet, à 15 heures.