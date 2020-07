Nouvelles technologies. Le tourisme rouennais mise sur la data

C'est la grande révolution de ces dernières années dans le monde du tourisme : la data, ou la collecte et l'exploitation d'un maximum de données sur les visiteurs et leur comportement pour adapter l'offre touristique. À Rouen tourisme & congrès, l'office de la Métropole, on croit intensément à la plus-value que peut apporter l'exploitation de ces données. D'où l'embauche, en début d'année 2020, d'un nouvel employé dans le service marketing, spécialiste de la data.

Un début de solution avec Flux vision

Mais pour exploiter la donnée, encore faut-il la collecter. Jusqu'à maintenant, les offices de tourisme mesuraient la fréquentation de leur territoire avec les chiffres que pouvaient leur fournir les sites, les passages à l'office ou encore les nuitées dans les hébergements payants. "Ces données sont parcellaires", estime Delphine Crocq, directrice de Rouen tourisme & congrès. Flux vision apporte un début de solution. Le système, développé par Orange, permet de collecter des données sur les visiteurs via le réseau mobile, et donc le smartphone qu'ils ont dans la poche. Une mine d'informations, qu'il faut ensuite savoir analyser. Pour la première fois, Rouen tourisme et congrès a pu avoir une idée du nombre global de visiteurs qui sont passés sur son territoire en 2019 (à partir de février, date à laquelle l'office a été équipé) : 7,8 millions de touristes. Le vrai baptême du feu du dispositif a eu lieu pendant l'Armada en 2019. "On a pu avoir les chiffres sur un périmètre donné et aussi mesurer l'impact précis sur la fréquentation du centre-ville de Rouen."

Quels changements stratégiques ?

Flux vision a aussi permis d'observer un phénomène majeur à Rouen : la fréquentation des touristes allemands, passée devant celle des touristes britanniques. De quoi se poser des questions sur l'offre. "On a de moins en moins de guides qui exercent dans la langue…" Il est aussi constaté que l'on peut être touriste dans sa région ou dans sa ville, et ce de manière régulière, "ce qui pose question sur l'offre de visites, par exemple", à diversifier pour les habitués. Quant à savoir si ces données vont jouer sur le positionnement de Rouen tourisme & congrès, c'est encore trop tôt pour le dire. Une grande étude est lancée par la Métropole Rouen Normandie pour le rebond touristique d'un territoire qui souffre dernièrement, avec la crise du coronavirus ou le récent incendie de Lubrizol. Le nouvel exécutif métropolitain aura son mot à dire puisque c'est lui qui subventionne pour plus de la moitié l'office de tourisme. Par ailleurs, l'exploitation des données de Flux vision commence à peine. "Elles nous confirment qu'il y a une vraie saisonnalité. Après, quel type de tourisme veut-on attirer ?", questionne Delphine Crocq. La question reste ouverte, alors que la Normandie a mis en avant les concepts de "slow tourisme" et de tourisme durable.