Caux-Seine-Agglo. La ressource en eau potable désormais protégée

Mardi 30 juin, la conduite d'évitement visant à protéger la ressource en eau potable sur le nord du territoire de Caux-Seine-Agglo a été inaugurée. Il s'agit du point final à un projet initié dans les années 1980 visant à rediriger les effluents traités des stations d'épuration de la partie amont du bassin-versant vers la partie aval de la rivière du Commerce, où la capacité de dilution est satisfaisante et où il n'existe pas de connexion avec la nappe d'eau souterraine qui alimente les foyers en eau potable. Les travaux ont été importants : 11 kilomètres de canalisation, une traversée de chemin de fer et des passages en zones urbaines d'habitat dense. Ils avaient débuté en octobre 2018. La canalisation est posée depuis la commune de Bolbec, au pied de la Côte Perrel, jusqu'au fossé de rejet de la zone industrielle de Port-Jérôme au lieu-dit les Surelles situé à Lillebonne. La conduite d'évitement est en place depuis fin 2019. Les travaux restants, interrompus en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, sont désormais terminés. Les premiers essais vont pouvoir avoir lieu pour une mise en service à la fin de l'été 2020. Le montant global de l'opération s'élève à plus de 7 millions d'euros HT. Ils ont été financés par Caux-Seine-Agglo, l'Agence de l'Eau Seine Aval, la Région Normandie, Oril industrie et EURIAL.