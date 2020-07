Argentan. Marc Pottier au concours du meilleur caviste de France !

Une information à déguster et à consommer sans modération : le caviste Marc Pottier, de la "Cave Henry 4" à Argentan, est sélectionné parmi les 40 meilleurs, au concours des meilleurs cavistes de France. Parmi eux, seulement quatre Normands et un seul Ornais, qui est aussi le plus jeune participant à cette compétition ! Prochaine étape le lundi 14 septembre. Après quoi ils ne seront plus que huit, retenus pour disputer la grande finale au mois d'octobre à Paris.