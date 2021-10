Seine-Maritime. Trois jeunes fuyards interpellés : arme et stupéfiants découverts

Trois jeunes, âgés de 18 à 20 ans, ont été surpris par une équipe de la Brigade anti-criminalité (BAC) en patrouille à Saint-Étienne-du-Rouvray roulant à vive allure. Les policiers demandent alors au conducteur de s'arrêter mais celui-ci ne donne pas suite aux injonctions.

Héroïne, cannabis et arme

"Un second équipage de la BAC se place un peu plus loin, sur un rond-point, poursuit une source policière. Il met en place un dispositif permettant de crever les pneus." Celui-ci fera preuve de son utilité puisque la voiture des trois fuyards est stoppée dans sa course. À bord de la voiture, "l'un des passagers jette alors des objets depuis la fenêtre et la voiture s'immobilise".

Les trois occupants sont interpellés. Plus de 100 grammes d'héroïne et 40 grammes de cannabis sont récupérés lors des fouilles. Un cutter a été découvert sur un passager tandis que la fouille du véhicule met en évidence la présence d'un pistolet d'alarme. Les trois jeunes ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer, détention de stupéfiants et port d'arme prohibé.

L'enquête est confiée au groupe d'appui judiciaire d'Elbeuf.