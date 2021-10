Municipales. Sébastien Leclerc retrouve une écharpe de maire à Lisieux

A Lisieux, le député Les Républicains, Sébastien Leclerc, a détrôné dimanche 28 juin Bernard Aubril, en poste depuis 2001. Il s'agit d'une victoire nette, avec 44 % des voix, soit près de 10 points de plus que la socialiste Clotilde Valter (34,71 %). Le maire sortant n'arrive que troisième avec 21,26 % des suffrages. Le député s'empare d'une seconde mairie, après avoir administré Livarot entre 2008 et 2017. Selon la loi, il va devoir lâcher son siège à l'Assemblée nationale : "C'est un sentiment ambivalent. Il y a l'euphorie de la victoire et les SMS des collègues députés qui vous félicitent, alors que cela va s'arrêter." C'est sa suppléante, Nathalie Porte, conseillère régionale de la majorité, qui devrait faire son entrée au palais Bourbon dans un mois.