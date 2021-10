Mixer sur Facebook pour sensibiliser les jeunes aux risques routiers

C'est à l'occasion du Mondial de l'Automobile qu'est lancée cette nouvelle édition, soutenue par l'Éducation Nationale.



Mixtaroute propose aux jeunes de raconter leur propre histoire sonore de la prévention des risques routiers par le biais de séquences audio, mises en ligne via une plateforme de mixage dédiée mise en place sur Facebook. Ils sont invités à mélanger voix, boucles musicales, bruitages et sons d'ambiance pour créer un jingle évoquant les dangers de la route.



Cette année, l'intégralité du dispositif prend la forme d'une application Facebook, et les participants ont jusqu'au 28 décembre pour y poster leurs créations. Chaque mix enregistré est ensuite publié sur le profil Facebook du joueur, accompagné d'un message de prévention.



Les cent mix qui auront rassemblé le plus de votes seront départagés par un jury, composé d'artistes et de professionnels de la Sécurité routière et de l'Éducation nationale. le premier prix est cette année un scooter Yamaha 50cc Slider 2012.



En 2011, 957 jeunes de 15-24 ans ont perdu la vie sur les routes de France.



Participer à Mix Ta Route : mixtaroute.com