Mondeville. Un ancien manoir sera dédié aux entreprises créatives dès janvier 2021

Le manoir de Valleuil est en pleine rénovation à Mondeville, sur un ancien site des Armées fermé depuis les années 90. Le nouveau nom du lieu : Supermonde. Le site sera dédié aux entreprises issues de l'économie culturelle créative dès le 1er janvier 2021. Tourneurs, designers, graphistes, illustrateurs, monteurs, vidéastes… De nombreux acteurs seront réunis afin de partager leurs idées et faire naître des projets communs. "Le bâtiment appartient à la mairie depuis dix ans, mais nous n'avions pas identifié de projet pour le rénover. Des acteurs du milieu culturel ont exprimé le besoin d'un lieu mutualisé. Nous avons donc porté l'investissement de ce projet et les résidents en supporteront le fonctionnement", explique Hélène Burgat, maire de la Ville. Les travaux ont coûté un peu plus d'un million d'euros. Les locaux pourront accueillir une quarantaine de postes de travail, qui seront à louer pour 96 € par mois. La location pourra également être seulement ponctuelle. Un espace de co-working, une salle commune et un espace de stockage pourront être utilisés par les résidents.