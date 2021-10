Orne. La Roche d'Oëtre, un lieu unique dans la région

La Roche d'Oëtre est la plus vieille montagne de France. Il y a plus de 500 millions d'années, une vallée a été formée grâce aux différentes périodes de glaciations et de réchauffement climatique. Ce site est rempli de légendes : un faux-monnayeur ainsi que le chef des Chouans s'y sont cachés pendant la Révolution française. Les propriétaires du site se sont aussi réfugiés dans cet endroit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Oëtre signifie "terres arides, vent du sud" en grec, ce qui définit bien les lieux. Composé principalement de granite et de poudingue, ce précipice de 118 m offre une vue imprenable sur la Suisse normande et La Rouvre, un affluent de l'Orne.

Le paradis des randonneurs

Le site est riche en surprises, mais si nous devions en retenir une, ce serait le profil humain formé dans la roche. "Je vous conseille d'y aller l'après-midi, car le soleil éclaire mieux le relief, les lumières sont plus jolies", recommande Virginie Sauques, chargée de promotion à l'office de tourisme de la Suisse normande. Parfait pour des balades en famille, il existe plusieurs chemins de randonnée. Le sentier des gorges est idéal pour découvrir la forêt normande. Les promeneurs commencent la balade en descendant un escalier aménagé dans la roche (attention aux chevilles, le terrain peut glisser !), puis continuent en longeant la Rouvre. Pour les plus courageux, il existe une variante, plus longue d'un kilomètre, en plein cœur de la Suisse normande. Pendant ces 45 minutes de marche, il est possible de rencontrer différentes sortes de lézards ou bien le criquet des ajoncs, une espèce rare dans la région. La Roche d'Oëtre est également riche de fleurs sauvages, protégées par l'Union Européenne.

Un endroit convivial

Ce site classé depuis 1932 est aussi unique par son précipice de 118 m. La Roche d'Oëtre dispose de nombreux spots idéaux pour y pique-niquer. "C'est assez agréable de manger le long de la Rouvre, cela a un côté assez unique", dévoile Virginie Sauques. Il ne faut pas oublier de prendre de quoi s'hydrater, car il n'y a pas de fontaine mise à disposition, et il faut bien sûr respecter les lieux. Des tables sont mises à disposition à la Maison du paysage, accessible par le sentier des granits, et à l'office de tourisme.

Unique en son genre, le domaine de la Roche d'Oëtre est un endroit surprenant. En arrivant sur le parking du site, impossible d'imaginer qu'un tel spectacle se cache derrière l'office du tourisme. Cet espace naturel est vraiment le lieu parfait pour se promener.

Pratique. Pavillon d'accueil ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures. Tél. : 02 31 59 13 13. Gratuit.