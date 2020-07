Seine-Maritime. L'association Chêne, centre de sauvetage des animaux sauvages

À Allouville-Bellefosse, l'association Chêne, en activité depuis 1980, a pour objectif de venir en aide aux animaux sauvages, blessés ou en détresse, dans le but de les relâcher à terme dans la nature. L'association se donne aussi pour but de sensibiliser les populations à la préservation de la vie sauvage, "car malheureusement la plupart du temps, les animaux que nous recevons ont été victimes des activités humaines", précise Johanna Chopin, animatrice nature. Si les animaux malades ne sont pas visibles par les visiteurs pour leur permettre de se rétablir au calme et pour qu'ils ne s'habituent pas à l'homme, l'exposition permet toutefois de découvrir le quotidien des soigneurs : "C'est une exposition immersive. Nous avons reconstitué chacune des salles du centre de soin et des animaux naturalisés sont mis en scène pour que le public comprennent comment sont accueillis et soignés nos hôtes de passage, que ce soient les hérissons, les renardeaux, les mésanges ou les blaireaux."

Pratique. De 3,50 à 5 €. Tél. 02 35 96 06 54