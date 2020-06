Manche. [vidéo] Une fête de la musique aérienne à saint-Lô

Pour la première fois, dimanche 21 juin, la radio Tendance Ouest et la ville de Saint-Lô ont organisé un concert... sans public physiquement présent. L'interdiction de se rassembler n'a pas suffi à bannir de la ville l'édition 2020 de la fête de la musique. La musique est inscrite dans ses gènes depuis longtemps. Elle est un élément fondamental de son identité et de son rayonnement. Un concert d'une heure a été diffusé en live sur les réseaux sociaux depuis le toit de "La Source". Le groupe Noroy et la chanteuse Jayde ont accepté de relever le défi de fêter le musique dans des conditions très inhabituelles pour "Ecoutez Saint-Lô comme vous ne l'avez jamais vue..."

Une émission spéciale

Avant le "concert sur un toit", une émission spéciale sur le thème de la musique a été réalisée en direct dans l'une des salles du musée des beaux-arts de Saint-Lô. Nicolas d'Aprigny, directeur du Normandy, scène de musiques actuelle de Saint-Lô et les responsables des festivals de la région (Papillons de Nuit, Chauffer dans la Noirceur, Au Son d'Euh Lo,...) sont revenus sur les conséquences de l'épidémie de la Covid-19 sur la culture. Ils ont dessiné les perspectives de leur secteur et donné les dates des prochains rendez-vous musicaux. Les artistes saint-lois Lewis Evans et Doona Rolls se sont produits en acoustique durant l'émission.