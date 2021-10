Fécamp. Municipales : le programme de Marie-Agnès Poussier-Winsback

Le second tour des élections municipales à Fécamp se jouera entre Marie-Agnès Poussier-Winsback et Patrick Jeanne, le dimanche 28 juin. Patrick Jeanne, ancien maire, est à la tête d'une liste de gauche. Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire sortante, a manqué sa réélection de 19 voix. La crise sanitaire a quelque peu modifié son programme. "Les timings seront différents", assure-t-elle. "Il va falloir gérer la crise au moins jusqu'en septembre et ensuite consolider les projets déjà mis en place." Deux priorités pour la candidate : l'économie, avec la revitalisation du centre-ville, et la transition écologique, grâce notamment au parc éolien en mer. Marie-Agnès Poussier-Winsback assure que Fécamp est précurseur en termes de développement durable.

