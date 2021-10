Cinéma. Le portrait d'un De Gaulle très humain

Biographie française

En 1940, l'armée française est à bout de souffle, et les avis sont partagés au gouvernement : faut-il intensifier les combats, comme le suggère Charles de Gaulle, ou signer un armistice avec les Allemands ? Envoyé à Londres, le général décide de se lancer seul dans la résistance à l'ennemi. Ce sera l'appel du 18 juin, sur les ondes de la BBC.

Une facette peu connue

de tante Yvonne

Faire revivre les quelques jours qui ont précédé ce célèbre appel était un pari risqué. Mais Gabriel Le Bomin aime s'intéresser à l'histoire, d'autant plus que, dans ce film magnifique, il la mêle habilement avec la vie intime et familiale de son héros. C'est ainsi qu'il dévoile une facette peu connue de tante Yvonne, au caractère bien trempé, et qu'il montre le tendre amour du général pour son épouse, mais aussi et surtout pour sa fille Anne, atteinte de trisomie.

Lambert Wilson est impressionnant de justesse dans son interprétation d'un personnage historique, dont les aspects très humains sont bien mis en valeur. Une belle réussite.

De Gabriel Le Bomin, avec Lambert Wilson (Charles de Gaulle), Isabelle Carré (Yvonne de Gaulle), Olivier Gourmet (Paul Reynaud), Catherine Mouchet (Mlle Potel), (1h49).