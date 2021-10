Normandie. Ouverture d'un Institut de sciences religieuses en septembre

Les six évêques de Normandie ont créé un Institut normand de sciences religieuses (INSR) qui ouvrira ses portes en septembre 2020 à Caen et à Rouen, d'après un communiqué paru sur les réseaux sociaux le vendredi 19 juin en début de soirée par le Diocèse de Coutances. Un institut issu de la fusion entre le Centre d'Études Théologiques de Caen, ouvert en 1971, et le Centre Théologique Universitaire de Rouen, ouvert en 1996.

Un diplôme canonique

Cet organisme, placé sous l'autorité de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, sera rattaché à l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses de l'Institut Catholique de Paris et proposera un enseignement en sciences religieuses, qui permettra via le Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'ICP de délivrer "au nom du Saint Siège" le diplôme canonique (Baccalauréat canonique en sciences religieuses) qui correspond à une licence européenne.

Objectif : former des "laïcs, religieux et religieuses. L'INSR "promeut la formation religieuse des laïcs et des personnes consacrées et prépare les candidats aux différents ministères laïcs et services ecclésiaux".

L'inauguration officielle de l'INSR aura lieu le 10 septembre 2020 à Caen, en présence, entre autres, des évêques de Normandie.