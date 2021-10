Rives-en-Seine. Le suppléant de Christophe Bouillon démissionne de l'Assemblée nationale

"Maire ou député ? Mon choix est fait", écrit Bastien Coriton sur Facebook. Il était le suppléant de Christophe Bouillon, député de la cinquième circonscription de Seine-Maritime. Ce dernier a quitté l'Assemblée nationale pour occuper le poste de maire de Barentin, après son élection dès le premier tour le 15 mars. Bastien Coriton devait donc, en toute logique, le remplacer au palais Bourbon. Mais lui aussi souhaite finalement privilégier le local. Il a également mené campagne à Rives-en-Seine et a été élu, lui aussi dès le premier tour le 15 mars dernier. Après réflexion, il rend publique sa décision, le vendredi 19 juin. "J'ai décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale et de me consacrer pleinement à l'action locale. C'est ici que je pense être aujourd'hui le plus utile", écrit-il sur les réseaux sociaux. Sa lettre de démission a été adressée la veille à l'Assemblée nationale.

Sa décision engendre de fait l'organisation d'une élection partielle pour choisir le nouveau député de la 5e circonscription de Seine-Maritime.

