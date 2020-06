L'Aigle. Après-Covid : retour à la normalité sur le grand marché hebdomadaire

Depuis plusieurs semaines, la Ville de L'Aigle avait mis en place un marché hebdomadaire respectant les mesures sanitaires. Mais les demandes des marchands ambulants sont plus nombreuses que la Ville ne l'avait envisagé, aussi la configuration du marché a-t-elle repris comme avant le coronavirus, depuis le mardi 16 juin, de la place Saint-Martin à la rue Delattre-de-Tassigny, en passant par la rue Gambetta et les places Boislandry et de l'Europe.