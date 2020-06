Saint-Lô. Les frontières qui rouvrent à travers l'Europe

Malgré l'optimisme des discours, l'Europe ne marche pas ensemble. L'Italie et la Croatie très touristiques avaient rouvert leurs frontières sans attendre les autres. Cette semaine, au tour de quatre pays : Belgique, France, Grèce, Allemagne… Mais la Roumanie ne rouvre pas. Le Portugal et l'Espagne ne rouvriront que le 1er juillet. Et plusieurs – Autriche, Hongrie, Bulgarie, République tchèque, Slovaquie, Lettonie – maintiennent des restrictions envers les voyageurs venus de certains autres pays d'Europe. Le Danemark ne veut admettre que des Allemands, des Norvégiens et des Islandais… D'où la réplique d'Emmanuel Macron, le 14 juin, lorsqu'il a annoncé des restrictions françaises envers les ressortissants des sept ou huit pays méfiants.