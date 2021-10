Elbeuf. La bijouterie Johaïa rouvre ses portes

Ouverte depuis le 1er février, la boutique de bijoux Johaïa, située à Elbeuf, a retrouvé ses clients comme l'explique la gérante, Sophie Casqueiro : "Après trois jours de confinement, j'ai pris la décision de communiquer sur les réseaux quotidiennement pour qu'on ne nous oublie pas ! Cela a porté ses fruits, les clients étaient au rendez-vous lors de la réouverture, et même en plus grand nombre et ce, dans une ambiance très joyeuse ! Nous avions anticipé nos stocks avec nos partenaires afin de proposer des bijoux aux couleurs et tendances printanières."