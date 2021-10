Caen. Un nouveau salon de tatouage rue Pasteur

Dans ce salon de tatouage sur deux étages, trois tatoueurs proposent une diversité de styles de tatouages. Alexandre (à gauche) propose "du traditionnel Américain, du old school". Geoffrey, le gérant (à droite), fait "du néo-traditionnel et du manga", tandis qu'Alzéda (au centre), est plutôt "dans le proche abstrait et le graphique". Une fois par mois, le salon organise un Flash Day, où "les gens viennent sans rendez-vous, se faire tatouer des petits motifs".

Le salon Space Tattoo Shop est ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 18 heures.