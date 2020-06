Ouistreham. Le dernier Drive-in avant la réouverture des salles de cinéma

Quelques jours avant la réouverture officielle des salles de cinéma le 22 juin, le LUX offre aux Caennais une dernière séance de Drive-in. Le principe ? Regarder un film, du haut de son siège… de voiture. Ce samedi 20 juin, au parc des expositions de Caen, l'équipe propose la projection de Bohemian Rhapsody. Ce film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. On y découvre la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. (A 22 heures. 20 €/voiture (3 personnes max). Réservation : cinemalux.org)