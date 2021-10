Mylène Farmer: nouvel album, nouvelle tournée et nouveau look !

Mylène Farmer annonce son retour à ses fans via une clé USB, au programme un album "Monkey Me" le 3 décembre, un 1er single le 22 octobre et une tournée "Timeless" dès septembre 2013.

Cet album permet au duo Mylène Farmer / Laurent Boutonnant de collaborer de nouveau ensemble.

L'album enregistré cet été est en cours de finalisation.

Les dates de la tournée en France:

Dès le 7 SEPTEMBRE 2013 - PARIS BERCY (en vente dès jeudi 4/10)



24 ET 25 SEPTEMBRE 2013 - HALLE TONY-GARNIER - LYON



1ER ET 2 OCTOBRE 2013 - PARK&SUITES ARENA - MONTPELLIER



8 ET 9 OCTOBRE 2013 - ZÉNITH DE NANTES



15 ET 16 OCTOBRE 2013 - ZÉNITH DE STRASBOURG



20 ET 22 NOVEMBRE 2013 - GAYANT EXPO - DOUAI



26 ET 27 NOVEMBRE 2013 - ZÉNITH DE TOULOUSE