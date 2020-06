En questions. "C'est la présomption de culpabilité que l'on est en train d'installer au sein de la police"

Frédéric Desguerre, secrétaire régional Unité SGP police Force ouvrière pour la Normandie réagit aux annonces du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le racisme dans la police est dénoncé et la profession montrée du doigt. Est-ce compliqué à vivre ?

C'est très compliqué. Mais ce qui l'est encore plus, c'est la position de notre ministre de l'Intérieur. À la fois, il nous donne des ordres en manifestation et, derrière, il nous dit que l'on sera suspendu en cas de suspicions de violences policières. C'est la présomption de culpabilité que l'on est en train d'installer au sein de la police nationale. On se pose des questions.

Y a-t-il du racisme dans la police ?

Tous les quatre ans, il y a des élections professionnelles dans la police. À chaque fois, deux syndicats sortent : Alliance et Unité SGP police. Aucun n'est extrême. Si les policiers étaient ce qu'on veut faire croire, ils feraient monter des syndicats étiquetés aux extrêmes. Mes collègues ne sont pas racistes. Ce ne sont que des épiphénomènes. Depuis 20 ans, je siège en commission de discipline, c'est le deuxième cas qui va passer à Rouen pour ce genre de propos. Après, la police est à l'image de sa population. Il peut y avoir des dérapages. Ils sont inacceptables pour nous. On saura prendre nos responsabilités en commission de discipline.

Que pensez-vous de l'abandon de la technique d'étranglement ?

C'est n'importe quoi. Ça fait des décennies qu'on le fait et la technique fonctionne bien. Le ministre va nous annoncer qu'on sera dotés de tasers (des pistolets à impulsion électriques, NDLR). Mais demain, les tasers vont être interdits. Ou les LBD (Lanceurs de balles de défense, NDLR). On vit vraiment dans le monde des Bisounours. Bientôt, on n'interpellera plus, de peur de risquer notre vie professionnelle et familiale.