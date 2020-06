Football. FC Rouen / QRM : l'un est quasiment prêt, l'autre pas

"On a fait un recrutement ambitieux avec des joueurs de qualité", ce sont les mots du président Fabrice Tardy. Le FC Rouen se prépare pour la saison à venir et les Diables Rouges ont d'ores et déjà fait signer Jeffrey Baltus (US Granville) ainsi que Saidou Sam, milieu de terrain en provenance d'Evreux FC, Arthur Dallois en provenance de l'AF Virois, l'attaquant Tapit Djoco du C'Chartres Football, ainsi que le milieu de terrain de Lyon-Duchère, Jérémy Grain.

Le FC Rouen enregistre également plusieurs départs au sein de ses rangs avec Kader N'Chobi, Anthony Rogie, Théo Gabé, Archi Fataki, Louckmane Ouedraogo, Kévin Sainte-Luce, Alexandre Vincent, Louckmané Ouedraogo, Bastien Tardive ainsi que Samba Diop. Du côté des prolongations, Thomas Biziki, Clément Bassin, Adama Sidibé, Vincent Fourneuf, Mahamadou Diarra, Nicolas Barthélémy, Abdeljalil Sahloune, Mustapha Benzia, Valentin Sanson seront tous sous la tunique rouge en 2020-2021.

Le mercato de Quevilly Rouen Métropole pour le championnat National est, lui, plus timide à l'heure actuelle, mais le club enregistre tout de même l'arrivée de l'ancien entraîneur de Pau, Bruno Irles, après le départ de Manu Da Costa pour Lyon-Duchère. Les Quevillais voient également partir Prince Mendy et Gaëtan Laura. "Si nous avons porté notre choix sur lui, c'est pour son discours, son parcours, ses ambitions et son humilité," a déclaré le président Michel Mallet en parlant de son nouveau coach. A savoir si son réseau va être opérationnel pour bâtir un groupe ambitieux, la réponse dans les prochaines semaines.