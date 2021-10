Saint-Germain-du-Corbéis. Une résidence pour personnes en fragilité temporaire ouvre ses portes

Ouverture d'une résidence d'hébergement pour personnes en situation de fragilité temporaire, à Saint-Germain-du-Corbéis. Cette résidence est la seconde en Normandie, après celle de Brécey dans la Manche.

24 studios équipés

Gérée par l'association Escalys, la résidence ornaise offre un accueil pour personnes en fragilité temporaire, âgées ou pas, qui se retrouvent passagèrement dans l'impossibilité de rester chez elles, comme après un séjour à l'hôpital. Cela permet également aux accompagnants de souffler, voire de partir en vacances. Ce peut aussi être un test avant l'entrée en EHPAD par exemple. L'établissement n'est pas médicalisé : il travaille avec le pôle médical voisin, les infirmiers, docteurs et kinés de ville.

Karina Pichard est la responsable de la nouvelle résidence d'hébergement temporaire.

"Il s'agit d'hébergements entre quelques jours et six mois, dans 24 studios équipés avec literie, vaisselle, téléassistance, aide ménagère, espaces partagés", explique Karina Pichard, la responsable du site. "Les personnes peuvent cuisiner dans leur studio ou faire appel à un prestataire extérieur." L'hébergement, services et repas compris, coûte mensuellement environ 1 700 €.