Football (N2). Trois arrivées et une prolongation supplémentaire à Granville ?

Jeudi 3 juin dernier, invité de l'émission Club Foot où il est un des consultants, Johann Gallon, l'entraîneur de l'US Granville (National 2), avait mis les points sur les "i" depuis la première fois depuis plusieurs semaines : "Les médias m'appellent, je ne réponds à aucun. Là, je vais parler. Est-ce qu'il y a un problème Covid ? Oui, il y a un problème. Au niveau des clubs, des coachs, des dirigeants !", avait débuté le coach granvillais avant de poursuivre : "Est-ce que Granville, petite ville, est plus touchée que Rouen ou Chartres ? Oui, c'est vrai. Nous, on doit baisser les salaires, les joueurs cherchent ailleurs, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous verrez, on va se retrouver avec un paquet de joueurs sans club dans quelques semaines." Gallon, coach de l'US Granville depuis sept ans avait alors conclu : "Je me suis donné l'objectif malgré tout cela et malgré la crise, de bâtir un groupe compétitif."

Après avoir vu nombre de ses joueurs trouver chaussures à leur pied sous d'autres couleurs, comme William Sea, Christopher Ibayi (Trelissac), Robin Théault (Vitré), Jeffrey Baltus (Rouen) ou Jordan Blondel (Saint-Brieuc) parmi ses joueurs majeurs, l'USG est passé à l'offensive et, selon nos informations, pourrait annoncer des arrivées dans les prochains jours. Ainsi, il se pourrait que Sofiane Hamard (Avranches) enfile le maillot maritime. Mais le milieu de terrain ne serait pas seul et pourrait être rejoint par Cédric Tuta, ancien attaquant de Concarneau. Enfin, abandonnée l'an passé, la piste menant à Jérémie Fahrasmane, défenseur de Jura Sud et ancien défenseur des Herbiers pourrait être réactivée sérieusement.

L'autre bonne nouvelle pourrait être aussi en lien avec la défense, puisqu'après Elie Ehua et Yohan Benyahia qui rempilent, le gros coup de Johan Gallon pourrait être celui réalisé en prolongeant un homme très demandé : la révélation de la dernière saison, notamment en coupe de France : Gustave Akueson. La machine semble relancée à l'USG. De là à produire un groupe suffisamment solide pour être ambitieux ? Il y a encore beaucoup de chemin.