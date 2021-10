Notre-Dame-de-Bliquetuit. Un blessé grave dans une collision entre deux voitures

Faits Divers, Justice. Dimanche 7 juin vers 23 h, un accident s'est produit entre une voiture et une voiture sans permis à Notre-Dame-de-Bliquetuit, en Seine-Maritime. Le choc a fait deux blessés. Un homme a dû être désincarcéré et transporté dans un état grave vers le CHU de Rouen. Dans l'autre véhicule, une femme a été plus légèrement touchée et conduite à l'hôpital de Lillebonne.