Rouen. À l'ombre dans les jardins de l'hôtel de ville

C'est le jardin le plus facilement accessible sur la rive droite de Rouen et qui offre un peu de tranquillité, à l'écart des routes et du passage. Derrière l'hôtel de ville, avec vue sur l'abbatiale Saint-Ouen, ce vaste jardin ouvert possède de vastes pelouses, ombragées grâce aux arbres centenaires (des marronniers et des platanes), pour un déjeuner tiré du sac. Enfin, banc et table de pique-nique raviront ceux qui n'ont pas envie de s'asseoir par terre. Et pourquoi ne pas profiter du terrain de pétanque avant de reprendre le travail ?