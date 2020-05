Italie: la Serie A va reprendre le 20 juin

"Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin", a déclaré M. Spadafora à l'issue d'une réunion avec les instances dirigeantes du football italien.

En cas de nouvel arrêt dû à une aggravation de la situation sanitaire, la fédération a en effet prévu comme "plan B" un système de play-off et play-out. Le plan C évoqué par le ministre concerne le cas d'une interruption définitive de la compétition.

"Nous avons eu une réunion très utile. Dès le début, j'ai dit que le football pourrait repartir une fois réunies toutes les conditions de sécurité et avec l'accord du Comité technique et scientifique sur les différents protocoles. L'Italie repart, il est normal que le football reparte aussi", a-t-il ajouté.

"J'espère aussi pouvoir envoyer un signal positif à tout le pays en profitant de la semaine du 13 au 20 juin pour conclure la Coupe d'Italie. Ce serait un beau signal avec trois beaux matches en clair" à la télévision, a encore déclaré M. Spadafora.

La Coupe d'Italie a été interrompue après les demi-finales aller entre l'Inter Milan et Naples d'une part, et entre l'AC Milan et la Juventus d'autre part.

Le championnat a lui été arrêté à l'issue de la 26e journée. Il reste donc 12 journées complètes à disputer, plus quatre matches en retard de la 25e journée.

L'annonce de la reprise du championnat d'Italie intervient quelques heures après celle du championnat d'Angleterre, qui redémarrera le 17 juin.

Le championnat d'Allemagne a déjà repris il y a une dizaine de jours et les footballeurs de la Liga espagnole retrouveront les terrains la semaine du 8 juin.

Parmi les cinq grands championnats européens, la Ligue 1 française est donc le seul à avoir été définitivement interrompu.

La Serie B italienne (deuxième division) repartira de son côté le 26 juin.