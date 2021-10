Le Havre. Emmaüs a rouvert ses deux points de vente et relancé ses collectes

La communauté Emmaüs du Havre a repris l'ensemble de ses activités le samedi 23 mai. Elle a rouvert son local de vente du Havre, dans le quartier de l'Eure. Celui de Cauville-sur-Mer l'était depuis le mercredi 13 mai. Les collectes à domicile ont également repris. La vente est indispensable pour financer l'association. Durant le confinement, Emmaüs a en effet poursuivi ses actions de solidarité, d'accueil, d'accompagnement et d'insertion des plus vulnérables, sans pouvoir compter sur les ressources financières de ses espaces de vente. Emmaüs Le Havre accueille 50 compagnons. Ils ont profité du confinement pour nettoyer et trier le local de Cauville-sur-Mer. Ils en ont même profité pour créer un jardin !

Solène Jacob, co-responsable Emmaüs Le Havre Impossible de lire le son.