Rouen. Préavis de grève au CHU pour réclamer la prime de 1 500 € pour tous

Après l'hôpital de Dieppe la semaine dernière, les soignants du CHU de Rouen sont appelés à la mobilisation ce mardi 2 juin. Un préavis de grève a été déposé pour demander la mise en place de la prime exceptionnelle de 1 500 € pour les 10 000 agents.

Un décret contesté

Le versement de cette prime s'appuie sur le décret du 14 mai précisant les conditions et les établissements concernés. "Nous pouvons verser 500 euros pour tous les agents et 1 500 euros à ceux qui ont été le plus exposés par le Covid-19", explique Véronique Desjardins, la directrice générale du CHU qui se défend en expliquant que le travail d'identification de ces agents se fait en concertation avec les représentants syndicaux.

"Ce n'est pas la totalité du personnel qui pourra recevoir cette prime, ajoute-t-elle en rappelant les critères imposés par le décret. Il y a eu des unités avec uniquement des patients Covid-19, ça fait une distinction." Sans avancer de chiffre, Véronique Desjardins estime à "plusieurs centaines" le nombre d'agents qui pourraient recevoir la prime de 1 500 euros.