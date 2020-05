Dieppe. Mobilisation des soignants qui ne toucheront qu'une prime de 500 €

Mobilisation ce mardi 26 mai à partir de 10 h des hospitaliers à Dieppe, à l'appel notamment de la CGT. Il s'agit de demander une revalorisation des salaires alors qu'ont débuté les discussions autour du "Ségur de la santé" - nom donné à cette grande concertation - qui donneront lieu à des propositions. Celles-ci devront être formulées d'ici la mi-juillet.

500 euros au lieu de 1 500

Les soignants dénoncent surtout la prime exceptionnelle de 1 500 euros qu'ils ne pourront pas toucher. Franck Estève, le directeur général adjoint de l'hôpital, rappelle que la prime se base sur un décret qui permet le versement de cette prime dans une quarantaine d'établissements, notamment du Grand Est, et dans d'autres en France, sur décision des chefs d'établissement. L'hôpital de Dieppe n'a pas été retenu dans cette liste intermédiaire et seule une prime de 500 euros pourra donc être versée. "On ne connaît pas vraiment les critères, explique Franck Estève face à la colère d'une partie des soignants. Ça s'applique en gros à l'activité avec le nombre de patients pris en charge."

Le personnel des Ehpad pourrait, lui, toucher une prime de 1 000 euros, y compris à Dieppe. Un décret doit être pris prochainement.