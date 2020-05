Saint-Lô. Didier Raoult : le “populiste” qui inquiète l'Élysée

Pour 2022, les experts élyséens redoutent un candidat extérieur au sérail politique, “surgissant de nulle part” et surfant sur l'opinion publique : gilets jaunes, colères du coronavirus, etc. D'où le soin que Macron doit mettre à “déminer”, disent-ils, en allant au contact des personnes pouvant jouer ce rôle. Dernier en date après Hanouna et Bigard : le Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU-Méditerranée, prophète de l'hydrochloroquine, devenu en quelques semaines le héros des réseaux sociaux… Acclamé par des milliers de citoyens sûrs que tout le monde a menti sauf lui, le médecin-imprécateur marseillais jure que la politique n'est pas son destin : mais Macron l'a invité à l'Élysée et l'a visité dans son laboratoire.