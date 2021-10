Les Drakkars payent cher leur indiscipline

Les Drakkars se sont d'abord inclinés 5-0 à Rouen en Coupe de la Ligue, mardi 18 septembre, et ont surtout concédé leur première défaite en Ligue Magnus. Villard-de-Lans s'est imposé 7-4 sur leur glace, samedi 23 septembre.

Dans une patinoire largement garnie, Caen est tombé plus par sa faute que par celle de l'adversaire. Menés dès la huitième minute de jeu, les Normands n'ont pu faire mieux que revenir deux fois à égalité : 1-1 après un tir sur la ligne bleue de Maks Selan (13') puis 2-2 avec la réussite de Thiery Poudrier (29'). Le plus souvent, ils ont fait la course derrière, victimes d'une efficacité offensive défaillante et, plus encore, d'une indiscipline fatale.

Manque d'efficacité offensive

A Strasbourg, lieu de sa première victoire, Caen n'avait pas concédé la moindre minute de pénalité. Contre Villard, les Caennais ont passé quarante minutes en prison. "On ne peut pas gagner si on joue 25 minutes à quatre contre cinq. On a été indisciplinés du début à la fin et on en a payé le prix", constate Thibault Geffroy. Les Drakkars sont bien revenus à 4-3 grâce à la puissance de tir de Maks Selan (45'), mais cette éclaircie est restée sans suite. Profitant des errements défensifs locaux et d'un gardien adverse pas irréprochable, Villard s'est détaché irrémédiablement dans la dernière période. "On a pris trop de pénalités pour espérer quelque chose, tranche Luc Chauvel. C'est qu'on est en retard ou mal en place. À côté de ça, on a beaucoup vendangé devant. C'était un match vraiment particulier."

Haché par les coups de sifflet à répétition, il laisse un goût amer dans la bouche des Caennais. Ces derniers ont la confirmation que rien ne sera facile dans cette Ligue Magnus pourtant entamée sur les chapeaux de roue. "Ça aurait été idéal de continuer sur la bonne dynamique mais je ne suis pas surpris, évoque l'entraîneur normand. On sait qu'on aura des difficultés. Il y a beaucoup de travail à faire !" Le HCC n'a pas de temps à perdre : samedi 29 septembre, il affrontera Briançon.