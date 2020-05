Rouen. Ségur de la santé : les attentes des soignants

Les attentes sont immenses côté soignants. Lundi 25 mai, le Ségur de la santé s'est ouvert : une vaste concertation qui doit déboucher sur une amélioration des conditions de travail des soignants, des rémunérations et de la prise en charge des patients. Il était temps, pour Anissa Leblond, manipulatrice radio au CHU de Rouen. "On veut des mesures fortes, une hausse au niveau des salaires de tout le personnel hospitalier et une revalorisation des carrières au sein de l'hôpital", explique-t-elle. Une hausse qu'elle estime autour de 300 euros par mois pour son secteur. La professionnelle souhaite également que l'hôpital public soit plus attractif, notamment avec une réduction des écarts de salaires avec le privé.

Plus de temps

Stéphanie, infirmière en chirurgie en Seine-Maritime, appuie ces revendications salariales. Dans le métier depuis 30 ans, elle assure aussi avoir vu ses conditions de travail se dégrader. "On nous donne moins de temps. On en veut plus avec moins de personnel", dénonce-t-elle. "Je pense qu'on perd en qualité de soins et en qualité humaine."