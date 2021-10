Football, Ligue 2. Pierre-Antoine Capton travaille à la reprise du Stade Malherbe Caen 

En 2018, avant que Jean-François Fortin soit démis de la présidence du club, la proposition de rachat de 67 % des parts du pôle des treize actionnaires majoritaires faite par Pierre-Antoine Capton avait été qualifiée de "tentative d'OPA hostile". Deux ans, une relégation et 20 millions d'euros perdus plus tard, la donne a changé et le discours aussi. Depuis un mois, ceux qui disposent de 80 % des parts du club l'ont missionné pour trouver un ou des investisseurs capables de racheter le SM Caen. Pas une mince affaire quand on connaît le montant du chèque : pas moins de 16 millions d'euros pour combler les trous et donner un nouvel élan financier. Apporter de l'argent en masse et repenser le système de gouvernance : la mission est double. Si le plan de reprise est prêt, manque l'essentiel : les fonds. Ces fonds, "PAC" pourra-t-il les réunir avant le lundi 8 juin et le passage du club devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pour apporter les impératives "garanties de solvabilité" exigées ? Une première réponse aussi attendue qu'essentielle.