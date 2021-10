Yvetot. Reprise d'activité pour les autocaristes grâce au transport scolaire

Le déconfinement et la reprise scolaire ont permis aux autocaristes de faire à nouveau rouler leurs cars. C'est le cas pour les Cars Hangard (Yvetot, Gonfreville-l'Orcher et Cany-Barville en Seine-Maritime), qui assurent notamment les liaisons Yvetot Caudebec-en-Caux, Yvetot Saint-Valery-en-Caux et Brotonne. L'entreprise compte 190 véhicules et 223 salariés. Le transport scolaire représente un peu plus la moitié de l'activité de la société. Les bus ont été aménagés avec un siège sur deux condamné, du gel hydroalcoolique et des masques mis à disposition. Ils sont nettoyés après chaque tournée. Pour l'instant, les cars tournent à 25 % de leur capacité.

Emmanuel Lecourt, directeur d'exploitation Cars Hangard

C'est la Région Normandie qui finance ces transports scolaires. Pendant le confinement, elle a d'ailleurs continué à payer les transporteurs, pour une enveloppe de 20 millions d'euros. Une initiative bien vue par les autocaristes, très inquiets pour leur activité voyage tourisme. Ils craignent une activité nulle jusqu'à la fin de l'année. Les autocaristes espèrent pouvoir bénéficier des aides promises au secteur touristique.