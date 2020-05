Orne. Covid-19 : un nouveau décès dans le département

Mardi 19 mai au soir, 464 personnes restaient hospitalisées en Normandie, dont 36, soit trois de plus que la veille, dans l'Orne. Pour autant, le 18 mai, on ne comptait aucun nouveau passage dans un hôpital ornais, pour Covid-19. Trois personnes sont toujours en réanimation, alors que l'on dénombre 36 décès liés au virus depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux de l'Orne, soit un de plus en 24 h. 179 personnes ont désormais pu regagner leur domicile, c'est une de plus que la veille.