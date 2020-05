Rouen. Commerçants et artistes unis pour un grand drive-in événement

Avec le déconfinement et le beau temps, certains ont envie de profiter de leur soirée pour sortir. Deux Rouennais ont eu une idée : créer un grand événement culturel en drive-in, prévu le samedi 30 mai. Les participants viendront en voiture et resteront dans leur véhicule, comme au temps des projections de cinéma en plein air.

Rester en voiture

Ce rendez-vous est baptisé Stay car(e), à traduire par "Restez prudent" et "Restez dans votre voiture". Eva Wolf, à la tête d'une agence d'événementiel depuis cinq ans, avait déjà eu une idée similaire lorsque, en travaillant dans l'immobilier, elle voulait mettre à disposition des terrains disponibles pour des animations.

Depuis, elle s'est associée avec Robin Fillastre, à la tête de Rouen bouge, pour proposer un événement plus grand, en lien avec le contexte actuel du déconfinement et du développement de ce type de drive-in un peu partout en Europe. Seulement là, il ne s'agit pas seulement de projeter un film, mais de venir en aide à tout le monde de la culture.

"C'est très large, quand on est en voiture, tout est possible, explique Eva Wolf. Vous pouvez regarder un concert, une représentation théâtrale ou un film." Les Rouennais veulent aussi "développer et faire connaître de nouveaux artistes", alors que "tout est fermé". "Il n'y a pas que le cinéma qui nous intéresse", appuie Robin Fillastre.

Des food trucks sur place

Les commerçants locaux sont associés à cet événement. "Des food trucks rouennais seront présents et permettront aux participants de commander grâce à une application, présente Robin Fillastre. Ils se feront servir à leur fenêtre, mais il n'y aura pas d'alcool sur le site." Toutes les règles de distanciation sociale et les gestes barrières seront respectés.

Le lieu de l'événement n'a pas encore été dévoilé, mais les deux organisateurs expliquent être en contact avec toutes les autorités qui n'ont pas montré d'opposition à ce projet. Environ 130 véhicules, avec deux personnes au minimum et trois adultes au maximum par voiture (les enfants sont autorisés), pourront être présents pour cet événement.