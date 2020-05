Goderville. Élu et infirmier, au plus près de la crise sanitaire

En cette période de crise sanitaire, les soignants sont les premiers sur le front. Et pour certains, un double front. Franck Rémond a 46 ans. Il est infirmier en réanimation à l'hôpital Monod du Havre. Mais il est aussi un élu, maire de Mentheville et président de la communauté de communes Campagne de Caux (Goderville). Une double casquette qui a occupé beaucoup de son temps ces dernières semaines.

"On ne savait pas à quoi s'attendre"

Au début du confinement, l'infirmier se souvient de l'appréhension. "On ne savait pas à quoi s'attendre, ce qu'il allait nous arriver. Il a fallu former de nombreux collègues. Finalement, ça s'est bien passé puisque la capacité de lits était suffisante pour le territoire." Franck Rémond aura été marqué par le Covid-19. "Ce qui a été dur, c'est de voir arriver des patients pour une seule pathologie. Des patients conscients qu'il fallait intuber et qui nous demandaient 'est-ce que je vais mourir ?', sans pouvoir répondre."

Sa fonction d'élu a également été très prenante. "À la communauté de communes, il a fallu être réactif, fermer l'administratif, mettre les agents en télétravail pour ceux qui pouvaient." Il a passé beaucoup de son temps à dialoguer. "Il a fallu rassurer les habitants, les élus, les agents ou encore les enseignants et les parents pour la réouverture des écoles".

Franck Rémond a été réélu maire de Mentheville lors des élections municipales de mars dernier.