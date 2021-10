Seine-Maritime. Une quinzaine d'attaques liées au loup dans le pays de Bray

Une quinzaine d'attaques ou de prédations d'animaux sauvages et domestiques ont été signalées, informe la préfecture de la Seine-Maritime, ce mardi 19 mai dans un communiqué. Pour rappel, un loup gris avait été probablement aperçu le 8 avril dernier sur la commune de Londinières.

Deux réunions d'information

Depuis, deux réunions d'information et de coordination se sont tenues avec les acteurs de territoire. L'une avec les maires des communes concernées par les prédations et une autre avec la gendarmerie, l'Office national des forêts, la Chambre d'agriculture, la Fédération départementale des chasseurs, l'Office français de biodiversité et la Direction départementale des territoires et de la mer.

"Ces deux réunions ont permis de faire le point sur la situation, de définir les modalités de coordination et de présenter les dispositifs d'accompagnement", ajoute la préfecture de la Seine-Maritime.

Aucune fuite à Muchedent

Une visite de contrôle a également été menée, dans le cadre des investigations en cours, au sein du parc à loups de Muchedent, situé non loin. "Tous les loups ont pu être dénombrés, l'effectif est donc au complet, indiquent les autorités. Les mesures de sécurité (nature et état des clôtures, électrification, suivi des effectifs, procédures de surveillance) permettent d'écarter tout doute concernant la fuite d'un animal."

Une procédure d'indemnisation des éleveurs professionnels a été initiée. Ces derniers recevront dans les prochains jours les décisions d'indemnisation les concernant.