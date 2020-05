Musique. Découvrez le nouveau titre des Jonas Brothers avec la chanteuse Karol G

Après six ans d'absence, les Jonas Brothers sont de retour avec un nouveau titre What A Man Gotta Do qui annonce un nouvel album. En plus de cette nouvelle création, ils se sont également rapprochés de Karol G pour une toute nouvelle collaboration.

Dans ce titre sobrement intitulé X, le groupe et la chanteuse mixent sonorités pop et rythmes rumba, à l'image de son duo avec Nicky Minaj sur Tusa.