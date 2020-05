Seine-Maritime. "J'ai triplé le nombre de devis" : le boom de la location de vélos

Fabrice Bisson est à la tête de l'entreprise Elocycle basée à Rouen et loue des vélos à assistance électrique à des entreprises partout en France. Depuis cinq ans qu'il a créé sa société, il n'avait jamais enregistré autant de demandes en si peu de temps. "En quinze jours, il y a de nombreuses demandes des entreprises qui veulent mettre en place des parcs de vélos pour leurs salariés", raconte-t-il.

Des quantités impressionnantes

Depuis la fin du confinement, de plus en plus de personnes se mettent au vélo. Il s'agit d'éviter la proximité des autres usagers dans les bus et métros, en période de coronavirus. "En région parisienne, il y a une peur des transports en commun donc les entreprises trouvent la solution vélo intéressante et même si elles y avaient pensé de loin auparavant, là elles demandent des devis pour mettre en place des vélos sur des quantités assez impressionnantes."

Fabrice Bisson cite ainsi l'exemple d'une entreprise parisienne qui, face au déconfinement et à la crainte de ses salariés de reprendre les transports en commun, "voudrait qu'on mette à disposition 100 vélos du jour au lendemain en ne prenant pas en compte qu'il y a des délais de fabrication". Malgré tout, l'entrepreneur rouennais se satisfait de la reprise après une période difficile pendant le confinement : "Le nombre de devis que je fais depuis 15 jours a triplé par rapport à l'an passé".

Des mesures incitatives

Au-delà de l'inquiétude de certains, Fabrice Bisson retient aussi les mesures incitatives avec des aides à l'acquisition de vélos (voir encadré ci-dessous) ou encore la création de pistes cyclables temporaires pour le déconfinement. "Ça permet de promouvoir le vélo et d'enlever des freins à la pratique, poursuit-il. Mais il faut que ces nouvelles pistes cyclables soient utilisées car, comme elles ne sont pas définitives, il ne faudrait pas qu'elles soient enlevées."

Il note également le changement de mentalité : "Le vélo est vu, de plus en plus, comme un moyen de transport et non plus simplement comme un loisir." Avec cette nouvelle politique pour le vélo, Fabrice Bisson espère que Rouen va récupèrer une partie de son retard dans le domaine.