Seine-Maritime. L'État distribue 274 000 masques de protection

Lundi 11 mai, la préfecture de Seine-Maritime a livré 274 000 masques au bénéfice des transports en commun des agglomérations rouennaise et havraise. Ils sont destinés en particulier aux réseaux de métro et tramway. Il a été demandé à ces réseaux de bien vouloir livrer une partie de cette dotation à la Région Normandie, au bénéfice de la desserte ferroviaire et des transports scolaires. Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans les transports en commun.

Une distribution pour les plus vulnérables

Une distribution sera également organisée, dès cette semaine, en lien avec les collectivités territoriales, au profit des publics les plus vulnérables et notamment aux personnes bénéficiant de l'hébergement d'urgence, aux mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et aux mineurs non accompagnés, aux personnes accueillies dans le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, aux personnes sans domiciliation et aux bénéficiaires de l'Aide Médicale d'État.

Par ailleurs, les salariés et bénévoles des associations d'aide alimentaire bénéficieront également d'une dotation.